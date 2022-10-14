Aksaray 3. sayfa haberleri | Aksaray'da otodan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray 3. sayfa haberleri | Aksaray'da otodan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

14.10.2022 10:10
Aksaray 3. sayfa haberleri | Aksaray'da otodan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Aksaray haber: Aksaray'da otodan hırsızlık yapan 2 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Aksaray'da otodan hırsızlık yapan 2 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Mahkeme sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, Bahçesaray Mahallesinde bir ikametin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobilden hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı. Polis ekipleri, yapılan araştırmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polis, hırsızlık olayına karışan B.D. (26) ve L.K.'yı (26) 2 yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray 3. sayfa haberleri | Aksaray'da otodan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray 3. sayfa haberleri | Aksaray'da otodan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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