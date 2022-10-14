Olay, Bahçesaray Mahallesinde bir ikametin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobilden hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı. Polis ekipleri, yapılan araştırmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polis, hırsızlık olayına karışan B.D. (26) ve L.K.'yı (26) 2 yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aksaray 3. sayfa haberleri | Aksaray'da otodan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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