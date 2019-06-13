Son Dakika Haberleri: AKSARAY 5'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi, yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

AKSARAY 5'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi, yaralandı

6 saat önce

5'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi, yaralandıAKSARAY'da çalıştığı inşaatın 5'inci katındaki iskelesinden dengesini kaybedip düşen işçi İlhami Yıldız (51), yaralandı.

5'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi, yaralandı
AKSARAY'da çalıştığı inşaatın 5'inci katındaki iskelesinden dengesini kaybedip düşen işçi İlhami Yıldız (51), yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Nakkaş Mahallesi'nde İl Müftülüğüne ait 5 katlı Kuran kursu inşaatında meydana geldi. Binanın dış cephe mantolaması için sıva yapan işçi İlhami Yıldız, iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 15 metre yükseklikten zemine düşen Yıldız, yaralandı. Yıldız, durumu fark eden mesai arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yıldız'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
AKSARAY 5'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi, yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:08 Kaynak: DHA
Aksaray, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da esrarengiz olay! Çocuklar asansör boşluğunda buldu, polis harekete geçti Kediyi suni teneffüsle hayata döndüren kahraman belediye işçisi o anları anlattı Otomobiliyle dolaşmaya çıkan genç adam, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada Cani koca, hamile eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:40:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AKSARAY 5'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi, yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]