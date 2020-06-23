AKSARAY 52 yıldır halı ve kilim iplerini renklendiriyor - Son Dakika

AKSARAY 52 yıldır halı ve kilim iplerini renklendiriyor

52 yıldır halı ve kilim iplerini renklendiriyorAKSARAY'da ilkokulu bitirdikten sonra sonra çırak olarak başladığı kök boya ustalığını sürdüren Ali İhsan Karaağaç (68), 52 yıldır halı ve kilimlerin iplerini renklendiriyor.

52 yıldır halı ve kilim iplerini renklendiriyor

İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt

AKSARAY'da ilkokulu bitirdikten sonra sonra çırak olarak başladığı kök boya ustalığını sürdüren Ali İhsan Karaağaç (68), 52 yıldır halı ve kilimlerin iplerini renklendiriyor. İpleri boya kazanlarına dökerek kaynatıp, renklenmelerini sağlayan Karaağaç, "Çıraklık ve askerlik dönemlerim dışında 52 yıldır kök boya ustalığı yapıyorum. Doğadaki otlardan, erik, palamut, ceviz ve soğanların kabuklarını, köklerini değirmende öğütüp kök boyası haline getiriyorum. Sonra yün ipleri kazanda kaynattığım boyanın içine atıp, 3 - 4 saat kaynayıp, karıştırarak renklendiriyorum. Yaptığım iplerde Diyarbakır, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kars, Niğde ve Bitlis gibi birçok ildeki dokuma tezgahlarında halı ve kilime dönüşüyor" dedi. Yok olmakla mücadele eden mesleklerden olan kök boya ustalığını sürdürmeye çalışan Ali İhsan Karaağaç, ilkokuldan mezun olduktan sonra Niğde'de bir ustanın yanında çırak olarak başladı. Mesleğini bırakmayan Karaağaç, usta olup, vatani görevini yaptıktan sonra da Aksaray'da kendine ait iş yerine açtı. Kök boya ustası olarak 52 yıldır kilim ve halıların iplerini renklendiren Karaağaç, aradan yıllar geçse de her gün boya kazanlarını işe ilk başladığı günkü gibi heyecanla yaktığını söyledi. İç Anadolu'da kendisinden başka kök boya ustası kalmadığını belirten Karaağaç, "İç Anadolu'da bu işi yapan başka usta olmadığı için bütün yün ipler bana geliyor. Elim, ayağım tuttuğu sürece bu işi yapmaya devam edeceğim. Kök boyayla boyanan iplerden yapılan halı ve kilimler hem sağlıklı hem de uzun ömürlü oluyor. Kullandıkça renkleri daha güzel bir şekilde ortaya çıkıyor. Eskileşmeye başlasa bile renklerini asla kaybetmiyor" diye konuştu.

5-6 ANA REKTEN 100'E YAKIN RENK ELDE EDİYOR Kök boyalarını dağlardan topladıkları bitki kökleri sayesinde elde ettiğini belirten Karaağaç, şunları söyledi:

"Çıraklık ve askerlik dönemlerim dışında 52 yıldır kök boya ustalığı yapıyorum. Doğadaki otlardan, erik, palamut. ceviz ve soğan gibi bitkilerin kabuklarını, köklerini değirmende öğütüp kök boyası haline getiriyorum. Sonra yün ipleri kazanda kaynattığım boyanın içine atıp, 3 - 4 saat kaynayıp, karıştırarak renklendiriyorum. Yaptığım iplerde Diyarbakır, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kars, Niğde ve Bitlis gibi birçok ildeki dokuma tezgahlarında halı ve kilime dönüşüyor. Kök boya sağlıklı ve uzun ömürlüdür. Eskiden işlerimiz çok yoğundu. Bu dükkanda 15 işçim vardı. İşler azalınca işçi de kalmadı."

Eşi Hakiye Karaağaç'ın da kendisine yardımcı olduğunu ifade eden Karaağaç, "Son 10 yıldır eşim boyama işine yardım ediyor. Son 3 aydır korana virüs sebebiyle işletmem kapalıydı. 65 yaş üstüne serbest olunca bende işletmemi açtım. İşlerimiz açılmaya başladı. Kayseri, İzmir ve Konya'dan siparişler aldım. 5 ile 6 ana renkten burada 100? e yakın renk elde ediyorum" dedi. Yaklaşık 10 yıldır eşine yardımcı olan Hakiye Karaağaç da şöyle konuştu:

"Önceleri bu işletmede çok sayıda işçi vardı. Burada işler azalınca, işçilerin büyük bir kısmı İngiltere'ye gitti. Onlar gidince bende eşime yardım etmeye geliyorum. Türkiye'de sektörün son temsilcisi eşim. Burada tonlarca ip boyandığını gördüm. Eşimin eskiden gecesi gündüzü yoktu. Haftada bir gün evde olduğunu görebiliyorduk. Çocuklarımız okudu ve hepsi evlenip gitti. Çocukların hangi sınıfta okuduğunu dahi bilmezdi. Çünkü o kadar yoğun iş vardı. Şimdi eski işler yok artık. Bu işler artık Çin'e kaydı. Büyük işler artık Çin'de yaptırılıyor. Bizde artık ufak çaplı işler yapıyoruz. Boyama ustası Niğde, Nevşehir ve Uşak'ta da bitti. Buraya Kars, Diyarbakır ile İstanbul'dan ip boyatmaya gelenler oluyor. Bende gücümün yettiğince eşime yardım ediyorum."

'ANADOLU'DA KÖK BOYA İPİ SADECE AKSARAY'DA KALDI"

Kayserili halı imalatçısı Ziya Ünal da Anadolu'da kök boya işinin sadece Aksaray'da yapıldığını belirterek, "Kayseri, Sivas, Konya, Ankara gibi illerde kalmadı. Bizde dünyaca ünlü halıların iplerini burada boyatıyoruz. Birçok ilde fabrikasyon işlemiyle boyanıyor ama renkleri birkaç yıl içinde birbirine karışıyor. Burada boyanan ipler ise asırlarca kullanılıyor" dedi.

Ali ihsan, Karaağaç, Kayseri, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKSARAY 52 yıldır halı ve kilim iplerini renklendiriyor - Son Dakika

Son Dakika

10:06 Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı tepki çekti 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 14:09 Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 19:30 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 19:58 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı 00:14 Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
15:57
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
15:42
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu
15:35
Son Dakika: Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
15:15
Son Dakika: Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
15:10
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
15:09
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
15:02
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
14:59
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
14:58
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
14:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 16:07:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AKSARAY 52 yıldır halı ve kilim iplerini renklendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]