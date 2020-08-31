Aksaray'a 100 özel eğitim öğretmeni atandı - Son Dakika

Aksaray'da tek seferde yapılan en büyük öğretmen atamalarında 26 ayrı branştan, toplam 455 öğretmen ataması yapılırken, atanan öğretmenlerin 100'ünün özel eğitim öğretmeni olduğu bildirildi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu yapılan atamaların kent için önemini belirterek, "Özel çocuklarımız ile daha yakından ilgilenmemiz gerektiğinin farkındayız. Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmelerden güzel bir netice aldık." dedi.

- Velilerimiz ve özel öğrencilerimiz rahat olsunlar

Vali Aydoğdu, özel eğitim konusunda Aksaray'ın zor bir süreçten geçtiğini, kamuoyunda gündeme gelen ve tüm Türkiye'nin takip ettiği bu durum karşısında kentin özel eğitimde daha iyi bir yere gelmesi için önemli bir adımın atıldığını söyledi.

Özel eğitime verilen önemin yapılan 100 özel eğitim öğretmeninin kente atanması ile ortaya konulduğunu vurgulayan Vali Aydoğdu: şunları kaydetti:

"Her çocuk öğrenir, bazen aynı anda, bazen farklı zamanda, bazen aynı yolla bazen farklı yolla. Bunu en iyi anlayan ve aldığı eğitim ile icraata geçirecek olan kişiler özel eğitim öğretmenleridir. Özel eğitim öğrencisi olan kurumlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak bizim önceliğimizdir. Velilerimiz ve özel öğrencilerimiz rahat olsunlar. Devletimizin bütün imkanları onların hizmetinde olacaktır."

Vali Aydoğdu, açıklamasında, 100 özel eğitim öğretmeni atanması ile kentin özel eğitim öğretmen açığının kapandığını, bu noktada büyük emekleri bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, Aksaray'ın eğitimde daha iyi yerlere gelmesi için hep beraber gayret göstereceklerini aktardı.