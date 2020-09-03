Aksaray'a 5 bin kişilik istihdam

AKSARAY Organize Sanayi Bölgesi'nde tahsis edilen 522 bin metrekare üzerine kurulacak tekstil fabrikası, 5 bin kişiye iş kapsısı açacak. Arsa tahsisinin protokol törenine katılan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "2021 yılı başında temeller atılacak ve yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek. Bu, çarpanları ve katma değerleriyle yaklaşık 30 bine yakın kişinin yüzünün gülmesi demektir" dedi.

LC Waikiki, Aksaray'da yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacak fabrika kuracak. 522 bin metrekareye yapılacak fabrikayla ilgili arsa tahsis sözleşmesi imzalandı. İmza törenine katılan Vali Aydoğdu, "Firmaya, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde 522 bin metrekare sanayi parseli tahsisi yaptık. 2021 yılı başında temeller atılacak ve yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek. Bu rakamların açılımı şudur: Çarpanları ve katma değerleriyle yaklaşık 30 bine yakın kişinin yüzünün gülmesi demektir. Bu rakam, birçok ilçenin, toplam nüfusundan fazla" dedi.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi Necip Özçer de şunları söyledi: "Altyapı çalışmalarının sonrasında bakanlık ve vilayet nezdinde bizi onurlandıran valimize ve diğer yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizim için de çok onur verici bir gün. Atatürk'ün de dediği gibi, 'Muasır medeniyet seviyesine ulaşmak' için diğer ülkeleri ekonomik ve sosyal olarak aşmak hep birlikte hepimizin en büyük dileğidir."