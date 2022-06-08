Aksaray'a davet edilen büyükelçi ve diplomatlar, Ihlara Vadisi'ni gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'a davet edilen büyükelçi ve diplomatlar, Ihlara Vadisi'ni gezdi

08.06.2022 14:39
Aksaray'a davet edilen büyükelçi ve diplomatlar, Ihlara Vadisi'ni gezdi

Aksaray Valiliğinin ev sahipliğinde kente gelen büyükelçi ve diplomatlar ile ailelerinden oluşan 57 davetli, Ihlara Vadisi'ni gezdi.

Aksaray Valiliğinin ev sahipliğinde kente gelen büyükelçi ve diplomatlar ile ailelerinden oluşan 57 davetli, Ihlara Vadisi'ni gezdi.

Kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ziyaretler kapsamında Aksaray'a gelen Arnavutluk, Moldova, Letonya, Ürdün, Malta, İran, Bulgaristan, Moğalistan, Uganda, Somali, Tanzanya, Tacikistan ve Dominik Cumhuriyeti'nin de aralarında bulunduğu 35 ülkeden büyükelçi ve diplomatlar, aileleriyle tarihi ve doğal yerleri görme imkanı buldu.

Vali Hamza Aydoğdu, gazetecilere, Aksaray için tarihi günlerden birisinin yaşandığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere bu ziyaretlerde emeği geçenlere teşekkür eden Aydoğdu, "Misafirlerimiz bugün Ihlara Vadisi'nden başlayarak Selime Katedrali, Güzelyurt, yeraltı şehirleri, fabrikalar ve en son Sultanhanı Kervansarayı'nı ziyaret edecek. Biz Türkiye'deki büyükelçilerin Aksaray'ın güzelliklerini görmesini istedik." diye konuştu.

"Türkiye doğa harikası ve cennet gibi bir yer"

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov ise Ihlara Vadisi'nde bulunduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Ihlara Vadisi'nin doğasına hayran kaldığını vurgulayan Tcholakov, şunları kaydetti:

"Aksaray'ın misafirperverliğinden çok mutlu olduk. Biz burada köprü vazifesi görüyoruz. Sadece turizm anlamında değil, diğer konularda da bağlantı kurup Aksaray'ın tanıtımına katkı sağlayacağız. Ihlara Vadisi'nde kendimizi bam başka bir dünyada bulduk. Doğasıyla, tarihiyle ve coğrafyasıyla çok farklı bir yer. Türkiye doğa harikası ve cennet gibi bir yer. Burayı gördüğüm için çok mutluyum."

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand da Ihlara Vadisi'nin inanılmaz bir yer olduğunu söyledi.

İlk defa Ihlara Vadisi'ni gezdiğine değinen Farazmand, "Bizlere bu güzel geziyi düzenledikleri için Aksaray Valiliğine teşekkür ediyorum. Burada değişik medeniyetleri aynı anda yaşıyor gibiyim. Bu bölge tarihin çeşitli dönemlerine ait izler barındırıyor." dedi.

Aksaray Turizm İşletmeciler Dernek Başkanı Fahri Solak ise gezi programına katılanlar aracılığıyla Aksaray'ın güzelliklerini ve tarihi mekanlarını tüm dünyaya tanıtma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Aksaray'a davet edilen büyükelçi ve diplomatlar, Ihlara Vadisi'ni gezdi
Aksaray'a davet edilen büyükelçi ve diplomatlar, Ihlara Vadisi'ni gezdi
Aksaray'a davet edilen büyükelçi ve diplomatlar, Ihlara Vadisi'ni gezdi

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Ihlara Vadisi, Türkiye, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'a davet edilen büyükelçi ve diplomatlar, Ihlara Vadisi'ni gezdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:42 Ukraynalı muhabirden Lavrov'un basın toplantısında buz kesen soru: Ülkemizden tahıldan başka neler çalıyorsunuz?
14:36 Cami kaloriferinden 2 metrelik yılan çıktı! Önce paniğe kapılan cemaat gerçeği öğrenince çok şaşırdı
14:34 Arkadaşları görünce şok geçirdi! Halı sahada futbol oynayan genç kalp krizi geçirdi
14:12 Cristiano Ronaldo saha dışında da zirvede yer alıyor! Instagram'daki takipçi sayısı 451 milyona ulaştı...
13:52 Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştireceği operasyona Lavrov'dan yorum: Türk dostlarımızın tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz
13:23 KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'tan kira zammına getirilen yüzde 25 sınırına tepki: Bu uygulama yeni krizlere yol açar
13:16 Evladı Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ: Yüz hatları annesine benziyor
12:52 Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte indi! Bilim insanının okyanusun dibinde gördüğü balığın adı: Cehennem Bombacısı
12:34 Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu!
12:29 Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da görüştü! Tahıl krizi için üzerinde durdukları plandan bahsetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 14:54:48. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'a davet edilen büyükelçi ve diplomatlar, Ihlara Vadisi'ni gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement