Aksaray'a davet edilen büyükelçi ve diplomatlar, Sultanhanı Kervansarayı'nı gezdi - Son Dakika
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Aksaray'a davet edilen büyükelçi ve diplomatlar, Sultanhanı Kervansarayı'nı gezdi

09.06.2022 00:03
Aksaray'a davet edilen büyükelçi ve diplomatlar, Sultanhanı Kervansarayı'nı gezdi

Aksaray Valiliğinin ev sahipliğinde kente gelen büyükelçi ve diplomatlar ile ailelerinden oluşan 57 davetli, Sultanhanı Kervansarayı'nı gezdi.

Aksaray Valiliğinin ev sahipliğinde kente gelen büyükelçi ve diplomatlar ile ailelerinden oluşan 57 davetli, Sultanhanı Kervansarayı'nı gezdi.

Kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ziyaretler kapsamında Aksaray'a gelen Arnavutluk, Moldova, Letonya, Ürdün, Malta, İran, Bulgaristan, Moğalistan, Uganda, Somali, Tanzanya, Tacikistan ve Dominik Cumhuriyeti'nin de aralarında bulunduğu 35 ülkeden büyükelçi ve diplomatlar, aileleriyle tarihi ve doğal yerleri görme imkanı buldu.

Yabancı konuklar, Ihlara Vadisi, Belisırma, Selime Katedrali, Aziz Mercurius yer altı şehri ve Kilise Cami'yi ziyaret eden ekip son olarak Sultanhanı Kervansarayını gezdi.

Burada düzenlenen programda konuşan Vali Hamza Aydoğdu, kenti ziyarete gelen tüm büyükelçi ve diplomatlar ile ailelerine teşekkür etti.

İnsanların karşısındakilere elinde ne varsa onu verebileceğini belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Eğer sizde hoşgörü, merhamet, sevgi ve misafirperverlik yoksa sizin tarihinizden, kültürünüzle bunları bir araya getiremiyorsanız karşıdaki insanlara bunu veremezsiniz. Çin'de bir virüs ortaya çıktı, bir ay içerisinde tüm dünyayı istila etti. Ben umut ediyorum ki Aksaray'dan başlayan bu samimiyet virüsü sizlerin memleketlerinden başlayarak bütün dünyayı istila edecektir. Bugün kişisel ve kurumsal olarak Aksaray'ın gurur günü. Sevgi bulaşıcıdır önce sevene bulaşır. Bugün biz size Aksaray'ın sevgisini, samimiyetini ve bütün güzelliklerini bulaştırdık sizlere geçmiş olsun."

"Barış oldukça ülkeler arasındaki kültür ve kardeşlikler her zaman korunacaktır"

Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Stephen Mubiru ise geziler içinde en iyisinin Aksaray gezisi olduğunu ifade etti.

Bugün Aksaray'ı kendilerine çok iyi bir şekilde tanıttıklarını belirten Mubiru, şunları kaydetti:

"Burada çok iyi karşılandık ve misafir edildik. Bireysel olarak da tekrar Aksaray'ı ziyaret edeceğim. Bugün dünyada gördüğümüz ve yaşadığımız savaşlar, ölen insanlar bizim için çok şey ifade ediyor. Politika olarak çok farklı düşüncelerimiz olabilir ama insan olarak bizlerin ayrışmasını gerektirmez. Genç kuşaklardan isteğim, bizlere yapılanları gelecekte başka birilerine yapmamaları ve geçmişte atalarımızın yaptıklarını koruyarak tarihlerine sahip çıkmaları. Barış oldukça ülkeler arasındaki kültür ve kardeşlikler her zaman korunacaktır."

Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı Umut Acar da Aksaray ziyaretinin harika geçtiğini ekipçe birlikte çok keyif aldıklarını vurguladı.

Kurum olarak Türkiye'nin 3-4 yerine değişik gruplarla ziyaretler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Acar, "Bunların içerisindeki en iyi program Aksaray'da oldu. Biz her yıl kültürel diplomasi kitabı basıyoruz. Bu kitapta buradan çekindiğimiz fotoğraflar kesinlikle yer alacak. Ziyaret programında emeği geçen her kese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ziyaret programı Vali Aydoğdu'nun Büyükelçi Mubiru'ya, Sultanhanı Kervansarayı maketini vermesinin ardından sona erdi.

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Kaynak: AA

Sultanhanı, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'a davet edilen büyükelçi ve diplomatlar, Sultanhanı Kervansarayı'nı gezdi - Son Dakika

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