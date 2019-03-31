Son Dakika Haberleri: Aksaray'a Şehit Ateşi Düştü

Aksaray'a Şehit Ateşi Düştü

57 dakika önce

Aksaray'a şehit ateşi düştüAKSARAY - Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK'lı teröristlerin ateş açması sonucu Aksaraylı sözleşmeli er Er Mustafa Ergen şehit düştü.

Aksaray'a Şehit Ateşi Düştü, System.String[]
Aksaray'a şehit ateşi düştü

AKSARAY - Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK'lı teröristlerin ateş açması sonucu Aksaraylı sözleşmeli er Er Mustafa Ergen şehit düştü.
Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK'lı teröristlerin ateş açması sonucu Sözleşmeli Er Mustafa Ergen şehit düştü. Şehidin memleketi Aksaray'a acı haber gelirken, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehidin annesi Fadimana Balkış'ın Taşpazar Mahallesi 815 sokaktaki evine haber verildi. Binaya Türk bayrağı asılırken, şehidin yakınları fenalık geçirdi. Şehidin anne evine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Şehidin 1,5 yıl önce sözleşmeli er olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve başladığı, 3 hafta kadar öncede memleketi Aksaray'a gelerek Sena Durmaz ile sözlendiği öğrenildi. Acı haberin ardından evinden ayrı yaşayan şehidin babası Erdal Ergen de anne evine geldi. Şehidin cenazesinin önümüzdeki günlerde memleketine gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:28 Kaynak: İHA

Aksaray, 3. Sayfa
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