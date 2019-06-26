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Aksaray'a şehit ateşi düştü

42 dakika önce

- Aksaray'a şehit ateşi düştüAKSARAY - Suriye'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Aksaraylı Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın şehit haberi ailesine ulaştı.

- Aksaray'a şehit ateşi düştü
AKSARAY - Suriye'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Aksaraylı Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın şehit haberi ailesine ulaştı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki Kimar bölgesinde keşif faaliyetleri sırasında teröristlerle çıkan çatışma sonucu Aksaraylı Uzman Onbaşı Mikail Candan şehit düştü. 8 aylık Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın acı haberi Aksaray'ın merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde oturan ailesine ulaştı. Çiftçi Raşit Candan ile Ümüş Candan'a oğullarının şehit olduğu haberini yetkililer verdi. Haberi alan belde sakinleri ve yakınları, taziye için Türk bayrağı asılan eve gelmeye başladı. Baba Raşit Candan'ın, bekar olan oğluyla en son dün telefonla görüştüğü öğrenildi. Şehit Mikail Candan'ın cenazesinin saat 14.30'da Hatay'dan uçakla Nevşehir'e geleceği ve buradan cenaze aracıyla Aksaray'a getirileceği belirtildi. Şehidin cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından beldede defnedilmesi bekleniyor.
Aksaray'a şehit ateşi düştü
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:55 Kaynak: İHA
PKK, Suriye, Aksaray, 3. Sayfa
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