Aksaray'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Aksaray'a şehit ateşi düştü

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısında Aksaraylı Piyade Onbaşı Kadir Yıldız (25) şehit düştü.

Aksaray'a şehit ateşi düştü, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısında Aksaraylı Piyade Onbaşı Kadir Yıldız (25) şehit düştü. Acı haber şehidin Aksaray'daki baba evine ulaştı.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Onbaşı Kadir Yıldız'ın (25) acı haberi memleketi Aksaray'da yaşayan ailesine verildi. Suriye'nin Kuzeybatısında yer alan İdlib'deki bölgede çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak giden Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna Suriye rejimi tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda Aksaraylı Piyade Onbaşı Kadir Yıldız kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehit Yıldız'ın acı haberi Aksaray'ın Paşacık Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililerce verildi. Apartmanın 4. katında oturan ailenin balkonuna askeri yetkililer tarafından Türk bayrağı asıldı. Şehidin 1'i kız 6 kardeşi olduğu öğrenildi.


Şehit babası babası Atay Yıldız'ın (64), oğlunun İdlib'deki operasyona katılması nedeniyle gelini ve torununu Aksaray'a getirmek üzere Şanlıurfa'da olduğu öğrenildi. Şehidin annesi Kıymet Yıldız'ın 63 yaşında 2019 yılının 9. ayında vefat ettiği öğrenilirken, şehidin 2018 yılında Türkan Açkun Yıldız ile evlendiği ve 5 aylık bebeklerinin olduğu bildirildi.


Şehidin cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor. - AKSARAY

Aksaray, Piyade, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:20 Kaynak: İHA
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