Aksaray'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Aksaray'a şehit ateşi düştü

6 saat önce

Van'da çığ faciasında şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Süslü'nün acı haberi memleketi Aksaray'daki baba evine ulaştı.

Aksaray'a şehit ateşi düştü, System.String[]

Van'da çığ faciasında şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Süslü'nün acı haberi memleketi Aksaray'daki baba evine ulaştı.

Van- Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen vatandaşları arama çalışmaları devam ederken aynı bölgeye ikinci çığ düşmesi sonucu arama kurtarma ve güvenlik önlemlerinde görev alan Aksaraylı Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü (23) çığın altında kalarak şehit düştü. Şehidin acı haberi gece memleketi Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi Selçuk Mahallesindeki baba evine ulaştı. Askeri yetkililer şehidin baba evine gelerek acı haberi verip başsağlığı diledi. 10 kardeş olan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü'nün 2 yıllık evli olduğu, 10 aylık Miray isminde bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Acı haberi alan şehidin babası Mehmet Süslü, annesi Yeter Süslü, eşi Süreyya Süslü (23) ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, şehidin cenazesinin yarın Aksaray'a getirilmesi bekleniyor.

(İHA)

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:55 Kaynak: İHA
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