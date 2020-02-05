Aksaray'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Aksaray'a şehit ateşi düştü

6 saat önce

Aksaray'a şehit ateşi düştüVAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü'nün (23) memleketi Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Aksaray'a şehit ateşi düştü

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü'nün (23) memleketi Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü, yaşanan ikinci çığda şehit düştü. Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü'nün memleketi Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde oturan babası Mehmet Süslü ve annesi Yeter Süslü'ye acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. 10 kardeş olan şehit Süslü'nün eşi Sürreyya ve 8 aylık kızı Miray'ın Van'da olduğu öğrenildi. Yaklaşık 5 aydır uzman çavuş olduğu öğrenilen Süslü'nün cenazesinin yarın Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Aksaray'a şehit ateşi düştü

Jandarma, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de şehit olan 2 askerimiz memleketlerinde toprağa verildi
Esed rejimi kritik öneme sahip Serakib kasabasını ele geçirdi Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor Trump, azil soruşturmasında tüm suçlamalardan aklandı

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 05:31:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]