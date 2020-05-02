Aksaray'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

BİTLİS'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın (42) acı haberi memleketi Aksaray'daki ailesine ulaştı.

Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın, memleketi Aksaray'daki annesi Elmas Fidan'a acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından eve Türk bayrağı asılırken, yakınları da eve akın etti. 1'i erkek 3 kardeşi olan şehit Fidan'ın babası Vedat Fidan'ın geçen yıl vefat ettiği öğrenildi.

Eşi Derya Fidan'ın da 7 yaşındaki oğlu ve 13 yaşındaki kızıyla Bitlis Tatvan 'da olduğu öğrenildi.

Şehit Fidan'ın cenazesinin yarın Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.

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