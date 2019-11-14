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Aksaray'a trafik eğitim parkı yapılıyor

6 saat önce

Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi ve Aksaray Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuklar için Trafik Eğitim Parkı yapılıyor.

Aksaray'a trafik eğitim parkı yapılıyor, System.String[]

Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi ve Aksaray Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuklar için Trafik Eğitim Parkı yapılıyor.

İstiklal Mahallesi'nde 13 bin 594 metrekarelik alana yapılacak parkın içerisinde otopark, eğitim alanı, kafeterya, karşılama alanı, seyir amaçlı tribün, çocuk oyun parkı, koşu, bisiklet ve trafik eğitim yolları yer alacak.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, okul öncesi ve okul çağındaki çocuklara trafik kurallarının öğretilmesi ve trafik kültürünün yaygınlaştırılması için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Amaçlarının okul öncesi çocuklar ile ilk ve orta öğretim öğrencilerine derslerde öğrendikleri teorik bilgilerini uygulama fırsatı vermek olduğunu belirten Dinçer, "Çocuklarımız okul dışında her an trafik ortamıyla karşı karşıya kalıyor. Trafik ortamını parklarda gerçekleştirerek trafik kurallarına uygun davranış kazandırılacak. Böylece çocuklarımızda trafik kültürünün oluşmasına ve trafik kazalarının en aza indirilmesine yardımcı olacağız." diye konuştu.

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray Valiliği, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:04 Kaynak: AA
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