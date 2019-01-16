Aksaray-Adana Karayolu Ulaşıma Kapandı
6 dakika önce
Aksaray-Adana karayolu yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.
Aksaray-Adana karayolu yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.
Etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Aksaray-Adana karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, karayolları ekipleri de yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - AKSARAY
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:45 Kaynak: İHA
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