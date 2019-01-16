Son Dakika Haberleri: Aksaray-Adana Karayolu Ulaşıma Kapandı

Aksaray-Adana Karayolu Ulaşıma Kapandı

6 dakika önce

Aksaray-Adana karayolu yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Aksaray-Adana Karayolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Aksaray-Adana karayolu yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Aksaray-Adana karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, karayolları ekipleri de yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:45 Kaynak: İHA

Adana, Aksaray, Güncel
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