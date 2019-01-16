Son Dakika Haberleri: Aksaray-Adana Karayolu Yoğun Tipi ve Buzlanma Ulaşıma Kapandı

Aksaray-Adana Karayolu Yoğun Tipi ve Buzlanma Ulaşıma Kapandı

34 dakika önce

Aksaray-Adana karayolu yoğun tipi ve buzlanma ulaşıma kapandıAKSARAY - Aksaray-Adana karayolu yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Aksaray- Adana karayolu yoğun tipi ve buzlanma ulaşıma kapandı

AKSARAY - Aksaray-Adana karayolu yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.
Etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Aksaray-Adana karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, karayolları ekipleri de yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:50 Kaynak: İHA

Aksaray, Adana, Genel
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