Son Dakika Haberleri: Aksaray-Adana Karayolunun 6. Kilometresinde Bulunan İnşaat Malzemeleri Satışı Yapan Bir Firmaya Ait...

Aksaray-Adana Karayolunun 6. Kilometresinde Bulunan İnşaat Malzemeleri Satışı Yapan Bir Firmaya Ait...

4 dakika önce

Aksaray-Adana karayolunun 6. kilometresinde bulunan inşaat malzemeleri satışı yapan bir firmaya ait büyük bir depoda yangın çıktı.

Aksaray-Adana Karayolunun 6. Kilometresinde Bulunan İnşaat Malzemeleri Satışı Yapan Bir Firmaya Ait..., System.String[]
Aksaray-Adana karayolunun 6. kilometresinde bulunan inşaat malzemeleri satışı yapan bir firmaya ait büyük bir depoda yangın çıktı. Yangında yaralananlar olurken çok sayıda itfaiye ekibi de yangını söndürmek için çalışmalara başladı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:26 Kaynak: İHA

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