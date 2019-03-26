Aksaray-Adana Karayolunun 6. Kilometresinde Bulunan İnşaat Malzemeleri Satışı Yapan Bir Firmaya Ait...
4 dakika önce
Aksaray-Adana karayolunun 6. kilometresinde bulunan inşaat malzemeleri satışı yapan bir firmaya ait büyük bir depoda yangın çıktı.
Aksaray-Adana karayolunun 6. kilometresinde bulunan inşaat malzemeleri satışı yapan bir firmaya ait büyük bir depoda yangın çıktı. Yangında yaralananlar olurken çok sayıda itfaiye ekibi de yangını söndürmek için çalışmalara başladı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:26 Kaynak: İHA
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