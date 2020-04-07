Aksaray Adliyesi ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Aksaray Adliyesi ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, kurum çalışanları, hükümlü ve tutukluların virüsten etkilenmemesi için sıkı tedbirler alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, kurum çalışanları, hükümlü ve tutukluların virüsten etkilenmemesi için alınan tedbirler çerçevesinde, cezaevine giren herkes sosyal mesafe kuralına uyarak maske ve eldiven takıyor.

Ardından görevlilerce ateşleri ölçülen çalışanlar, ellerini de dezenfekte edip kuruma giriyor.

Cezaevinde titizlikle çalışmalarını sürdüren görevliler, salgına karşı koğuşlar başta olmak üzere ortak kullanım alanları ve koridorları düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Görevliler cezaevindeki ortak kullanım alanlarının yanı sıra cezaevine ait araçları da dezenfekte ederek, önlem almaya çalışıyor.

Aksaray Cumhuriyet Başsavısı İbrahim Cansever, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçmek için Aksaray Adliyesi ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda her türlü tedbirin alındığını belirtti.

İlk günden itibaren Aksaray Belediyesiyle irtibata geçildiğini ve kendi bünyelerinde de bir ekip oluşturduklarını, ortak kullanım alanları, personel odaları, lavabolar, arşivler ve temas edilebilen her yerin dezenfekte edildiğini vurgulayan Cansever, şunları kaydetti:

"Riskli yerlerde çalışan personelimize maske, eldiven ve kolonya temin edildi. Adliyede yer alan çay ocağı ve kafeterya işletmesine ara verdik. Adliyeye ve ceza infaz kurumuna giren herkesin ateşi ölçülüyor, dezenfektan veya kolonya tutuluyor. Tüm taşıtlar, araç ve gereçler ile ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor. Koğuşlara çamaşır suyu gibi temizlik maddeleri ile kişisel temizlik için sıvı sabun gönderiyoruz.

Ceza İnfaz Kurumu'na yeni giriş yapan hükümlü ve tutukluları, 14 gün diğerleriyle temas ettirmiyoruz. Ceza İnfaz Kurum'unda, koronavirüs bulguları olan öksürük, ateş, nefes darlığı ve halsizlik bulguları olanları hemen test yapıyoruz. Ceza İnfaz Kurumlarımızda pozitif bir vaka bulunmuyor. Sağlık ve acil haller dışında, dışarıdan gelen her türlü eşyayı 24 saat bekletip sonrasında işlemleri yapıyoruz."