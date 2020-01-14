Aksaray adliyesinde adli görüşme odaları hizmete girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray adliyesinde adli görüşme odaları hizmete girdi - Son Dakika

Aksaray adliyesinde adli görüşme odaları hizmete girdi

6 saat önce

Adalet Bakanlığınca şiddet ve cinsel istismar mağduru kadınlar ile çocukların ifadelerinin alınması için özel kurulan adli görüşme odaları Aksaray Adliyesi'nde hizmete girdi.

Aksaray adliyesinde adli görüşme odaları hizmete girdi, System.String[]

Adalet Bakanlığınca şiddet ve cinsel istismar mağduru kadınlar ile çocukların ifadelerinin alınması için özel kurulan adli görüşme odaları Aksaray Adliyesi'nde hizmete girdi.

Görüşme, gözlem ve bekleme olmak üzere 3 bölümden oluşan odalarda suç mağduru kadınlar ile çocukların uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alınması amaçlanıyor.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksaray Adliyesinde adli görüşme odalarını hizmete sokmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Cinsel suçlar başta olmak üzere özellikle hassas soruşturma ve kovuşturmalarda bu odaların kullanacağını belirten Cansever, şöyle konuştu:

"2017 yılı sonrasında peyderpey faaliyete geçirilen adli görüşme odaları, suç mağdurlarının sanıkla yüz yüze getirilmeyerek uzman desteğinde ifadelerinin alınabilmesine imkan tanıyor. Bu odalarda görüşme yapacak kişilerin ikincil mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak üzere bekleme, görüşme ve gözlem odalarından oluşan özel odalardır. İfade için gelen mağdur veya tanık, suça sürüklenen çocuk ilk önce bekleme odasında bekletilip kaygı düzeyi azaltılıp belli bir rahatlama sağladıktan sonra görüşme odasına alınıyor. Burada da adli görüşmeci ile birlikte, bekleme odası veya duruşma salonundan sorulan sorular ilk önce adli görüşmecinin kulaklığına geliyor. Görüşmeci bu soruyu mağdura anlayacağı şekilde soruyor. Mağdur da o sorulan soruları cevaplıyor. Bu şekilde ifadeler alınıyor."

Aksaray Adliyesi, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:50 Kaynak: AA
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