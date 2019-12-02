Son Dakika Haberleri: Aksaray AFAD'tan Arnavutluk'a 120 çadır
Son Dakika Güncel Aksaray AFAD'tan Arnavutluk'a 120 çadır - Son Dakika

Aksaray AFAD'tan Arnavutluk'a 120 çadır

6 saat önce

Arnavutluk'ta yaşanan depremin ardından ülkede yaralar sarılmaya çalışılırken Aksaray İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından ülkeye 120 çadır gönderildi.

Aksaray AFAD'tan Arnavutluk'a 120 çadır, System.String[]

Arnavutluk'ta yaşanan depremin ardından ülkede yaralar sarılmaya çalışılırken Aksaray İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından ülkeye 120 çadır gönderildi.


Arnavutluk'ta yaşanan depremin ardından ülkede yaralar sarılmaya çalışılırken Türkiye'den de birçok alanda yardım yapılıyor. Bu kapsamda Aksaray AFAD Müdürlüğü tarafından Arnavutluk'a 16,5 metrekare olmak üzere toplam 120 çadır kent çadırı gönderildi.


Konuyla ilgili bilgiler veren AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, Türkiye'nin yardım konusunda ne zaman nerede ne olursa olsun anında müdahale ettiğini belirterek, bu örneklerden birini de Arnavutluk depreminde ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye'den birçok alanda Arnavutluk'a yardım yapıldığını hatırlatan Türkmen, Aksaray'dan da 120 adet çadır kent çadırı gönderildiğini kaydetti. - AKSARAY

Arnavutluk, Aksaray, Türkiye, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine
Türk diplomat paylaştı, Yunan basını ayağa kalktı: Sınırlar değişti! İletişim Başkanı Altun'dan NATO'ya çağrı İstanbul'un deprem tehlikesi çalıştayda konuşuldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 20:05:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray AFAD'tan Arnavutluk'a 120 çadır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]