Aksaray afganlı genci zorla otomobile bindirip parasını alan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray afganlı genci zorla otomobile bindirip parasını alan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aksaray afganlı genci zorla otomobile bindirip parasını alan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Afganlı genci zorla otomobile bindirip parasını alan 3 kişi tutuklandıAKSARAY'da bisikletiyle evine giden Afganistan uyruklu Abdul Baqı Amamı (31)?in önünü kesip, dövüp zorla bindirdikleri otomobilde 350 lirasını aldıktan sonra araçtan atan 3 kişi tutuklandı.

Afganlı genci zorla otomobile bindirip parasını alan 3 kişi tutuklandı

AKSARAY'da bisikletiyle evine giden Afganistan uyruklu Abdul Baqı Amamı (31)?in önünü kesip, dövüp zorla bindirdikleri otomobilde 350 lirasını aldıktan sonra araçtan atan 3 kişi tutuklandı. Polis, olaya karışan Afganistan uyruklu Erech S.'yi (32) yakalamak için çalışmasını sürdürüyor. Olay anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay, 16 Ocak Perşembe günü saat 01.10 sıralarında Hacıhasanlı Mahallesi Kalealtı Caddesi'nde meydana geldi. Abdul Baqı Amamı, akrabasını ziyaret ettikten sonra evine gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Bir süre ilerledikten sonra önü bir otomobille kesildi. Araçtan inen 3 kişi Amamı'ya saldırıp dövdü. Ardından da zorla araca bindirip, hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırganlar Amamı'nın cebindeki 350 lirayı aldıktan sonra seyir halindeki araçtan atıp kaçtı. Kanlar içinde kalan Amamı, çevredekilerden yardım istedi. Çağrılan ambulansla Aksaraş Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Amamı, tedavi altına alındı.

Polis te Amamı'nın ifadesi doğrultusunda çalışma başlattı. Olay anının görüntülendiği güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis saldırganların Mehmet Özkan Çağlak (21), Mehmet Ali Irmak (26), Rıdvan Özdemir (25) ve Afganistan uyruklu Erech S. olduğu saptadı. Ardından dün yapılan operasyonda şüphelilerden Çağlak, Irmak ve Özdemir gözaltına alındı. 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, kaçan Erech S.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Aksaray afganlı genci zorla otomobile bindirip parasını alan 3 kişi tutuklandı

Afganistan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:24 Kaynak: DHA
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