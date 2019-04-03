AKSARAY Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan'dan Tepki :

Sağlıkta yaşanan şiddet olayları her geçen gün artıyor. Başta Aile Hekimleri olmak üzere tüm sağlık çalışanları caydırıcı nitelikte sağlık yasası çıkmasını talep ediyor. Son olarak 1 Nisan 2019 tarihinde İzmir'in Bornova İlçesi 29 Nolu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Nuri Ersoy'un görevi başında saldırıya uğraması, ardından ise eli sopalı kişilerle aynı Aile Sağlığı Merkezi'nin basılarak çok sayıda sağlık çalışanına ve çevredeki esnafa saldırılması tüm Türkiye'deki sağlık çalışanlarını isyan ettirdi.

Aksaray Aile Hekimleri Derneği AKAHED, konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü önünde geniş katılımlı bir basın açıklaması yaptı. Çok sayıda hekimin ve basın mensubunun katıldığı programda konuşan AKAHED Başkanı Dr. Şenol Atakan, "Sağlıkta şiddet artık tahammül edilemez, görev yapılamaz duruma gelmiştir. Bugün bir gün süreyle görevimizi bıraktık. Bu şiddet olaylarına karşı caydırıcı tedbir alınmadığı ve devam ettiği takdirde süresiz olarak görev bırakacağımızı açıkça ifade etmek istiyoruz. Toplumumuzun acilen caydırıcı nitelikte sağlıkta şiddet yasasına ihtiyacı var. Sadece yasanın başlığını yada adını değiştirmekle sorunlar çözülmüyor, artmaya devam ediyor. Aile Hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın, hastalarımızın ve tüm sağlık sektörünün bu yasaya acilen ihtiyacı var. TBMM'nin kısa sürede gereğini yapmasını istiyoruz. Biz hekimler olarak ölüyoruz. Bizler görev başında ölmek, yaralanmak değil hayat vermek, şifa olmak istiyoruz. Şiddet göstererek asla daha iyi sağlık hizmeti alınamaz. Yetkililer bu şiddeti kontrol altına almak için gerekenleri yapmazlarsa hedeflenen iyi bir sağlık hizmeti asla başarılamaz.," dedi.