Son Dakika Haberleri: AKSARAY Akraba ziyaretinden dönen aile kaza yaptı 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

AKSARAY Akraba ziyaretinden dönen aile kaza yaptı 1 ölü, 3 yaralı

39 dakika önce

Akraba ziyaretinden dönen aile kaza yaptı 1 ölü, 3 yaralıAksaray'da içinde akraba ziyaretinden dönen ailenin bulunduğu otomobilin, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanması sonucu Enes Aslan (22) öldü, babası, annesi ve kız kardeşi yaralandı.

Akraba ziyaretinden dönen aile kaza yaptı 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da içinde akraba ziyaretinden dönen ailenin bulunduğu otomobilin, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanması sonucu Enes Aslan (22) öldü, babası, annesi ve kız kardeşi yaralandı.

Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 62'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Aslan (55) yönetimindeki 44 LF 55 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Mustafa Aslan, eşi Gazal Aslan (45), kızı Merve Dilan Aslan (26) ve oğlu Enes Aslan yaralandı. Yaralı Enes Aslan, ihbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Merve Dilan Aslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Aslan ailesinin Konya'daki akrabalarını ziyaret ettikten sonra Malatya'ya dönmek üzere oldukları öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okul kantinlerinde gıda logosu dönemi başlıyor! Artık her ürün satılamayacak
Boğazından 5 kez bıçaklanan Tuba Korkmaz: Videom çekilseydi ben de şimdi yoktum Hizbullah'tan tehdit gibi uyarı: Kimse kendini rahat hissetmesin Rusya'da askeri birlikteki nükleer patlamada sızıntı oluştu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 11:24:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AKSARAY Akraba ziyaretinden dönen aile kaza yaptı 1 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]