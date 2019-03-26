Aksaray Aksaray'da Isı Yalıtım Malzemesi Deposunda Yangın

Aksaray'da ısı yalıtım malzemesi deposunda yangın (2)ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜAksaray'da fayans ve ısı yalıtım malzemesi satışı yapılan iş yerinin deposunda yangın çıkan yangında, alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu tamamen söndürüldü.

Aksaray'da ısı yalıtım malzemesi deposunda yangın (2)



ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ



Aksaray'da fayans ve ısı yalıtım malzemesi satışı yapılan iş yerinin deposunda yangın çıkan yangında, alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu tamamen söndürüldü.



Müdahaleler sırasında dumandan etkilenen 1 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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