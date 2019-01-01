Aksaray Alışverişte 'Ücretli Poşet' Dönemi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 Ocak itibariyle alışverişlerde plastik poşetler için 25 kuruş alınması yönündeki uygulaması başladı. Aksaray
'da alışveriş yapıp, poşetlere ücretli olarak satın alanlar, çevrenin korunması adına önemli bir adım ve uygulamanın doğru bir karar olduğunu belirtti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının aldığı karar gereği alışverişlerde manav, şarküteri ve ekmek reyonları dışında plastik poşetler, bugün itibariyle 25 kuruşa satılacak. Aksaray'da yılın ilk günü marketlerden alışveriş yapanlarda poşetleri ücret karşılığında satın aldı.
Uygulamadan memnun olduğunu dile getiren Hikmet Çomak,Uygulama gayet iyi olmuş poşet israfı yok Türkiye
'de. Fazlasıyla aldım bir daha geldiğimde kullanırım diye düşünüyorum.? dedi.
Dilara Arslangedikli, Bugün haftalık alışveriş yapmaya geldim. Elimden geldiği kadar az poşete sığdırmaya çalıştım. Yaklaşık 500 liralık alışıveriş yaptım ve 4 poşetle marketten çıkıyorum. Bir sonraki sefere file veya bez poşetle gelmeye çalışacağım. Bu uygulamadan çok memnunum, çevreye duyarlı bir uygulama inşallah devamı olur.? diye konuştu.
Mühibe Gümüşsoy, Doğa için ben süt paketlerini, poşetleri ayırıyorum. İnşallah bundan sonra herkes böyle yapar. Her yer temiz kalır.? dedi.
Market yöneticisi Murat Özsekmen de şunları söyledi
1 Ocak 2019 tarihi itibari ile poşetlerimiz bugün 25 kuruşa satışa sunuldu. İlk gün olduğu için müşterilerimizden olumlu tepkiler alıyoruz. Alışverişini yapan müşterilerimiz kasada kaç tane poşet ihtiyacı varsa ona göre miktar belirliyor. Bizde tanesini 25 kuruştan satışa sunuyoruz. İlerleyen zamanlarda bunun daha iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü yasa gereği çevre düzenlemesi gereği bu uygulama yapıldı. Bu uygulama çok başarılı olacak. Çevre kirliliğini önlemek adına muazzam bir çalışma.?