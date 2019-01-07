Son Dakika Haberleri: Aksaray Altınkaya Köyünde His Tesisi Tamamlandı

Aksaray Altınkaya Köyünde His Tesisi Tamamlandı

2 saat önce

Aksaray İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü ekiplerince Altınkaya köyüne Hayvan İçme Suyu (HİS) tesisi tamamlandı.

Aksaray Altınkaya Köyünde His Tesisi Tamamlandı, System.String[]
Aksaray İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü ekiplerince Altınkaya köyüne Hayvan İçme Suyu (HİS) tesisi tamamlandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Aksaray Valisi Ali Mantı, İl Özel idaresi tarafından 31.07.2018 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiş olan tesis inşaatının 2 bin 500 küçükbaş hayvanın içme suyu ihtiyacını gidereceği şekilde tamamlanarak hizmete açıldığını belirterek, "Altınkaya köyü Kargın yaylasında yaylanın kuzey kısmında hayvanların otlatma bölgesinde hayvan içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla drenajdan elde edilen suyun depolanması amacıyla 25 metre küp su depolama kapasitesine sahip HİS deposu ve 1 adet 15 metre uzunluğunda yalak yapılarak hayvanların sürekli ve kaliteli içme suyuna kavuşması sağlanmıştır" dedi.

Vali Ali Mantı, projenin hayata geçirilmesi ile yörede yetersiz olan hayvan içme suyu ihtiyacı karşılanmış, hayvanların içme suyunu karşılamak üzere uzun mesafe yürümesinden dolayı oluşan et ve süt kayıpları engellenerek yöre çiftçisinin gelir seviyesi yükseltilmiş olacağını kaydetti. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:13 Kaynak: İHA

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