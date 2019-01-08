Son Dakika Haberleri: Aksaray Anneleri Ölen Yavru Köpeklere Sahip Çıktı

Aksaray Anneleri Ölen Yavru Köpeklere Sahip Çıktı

1 saat önce

Aksaray'da aracın çarpması sonucu anneleri ölen 8 yavru köpeğe dinlenme tesisinin sahibi Levent Pınarbaşı sahip çıktı.

Aksaray Anneleri Ölen Yavru Köpeklere Sahip Çıktı, System.String[]
Aksaray'da aracın çarpması sonucu anneleri ölen 8 yavru köpeğe dinlenme tesisinin sahibi Levent Pınarbaşı sahip çıktı.

8 yavruya sahip anne köpek, geçen pazar günü bir aracın çapması sonucu telef oldu. Yavrusu 8 köpeğe ise durumu fark eden Levent Pınarbaşı sahip çıktı. Mümkün oldukça sokak köpeklerine sahip çıkmaya çalıştığını belirten Pınarbaşı, Yavruların annesine, otomobil çarptı ve telef oldu. Ben işletmemde elimden geldiği kadar sokak köpeklerini besliyorum. Annesine araç vurunca biz yavrularına sahip çıktık. Bakmakla da yükümlüyüz. Çünkü onlarda bir can taşıyor. Elimizden geldiği kadar bakacağız. Şu anda 8 tane yavru var. Kendi restoranımız olduğu için buradan çıkan yemek artıkları ve sütle yavru köpekleri besliyoruz. dedi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:54 Kaynak: DHA

Anne, Aksaray, Güncel
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