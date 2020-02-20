Aksaray annesi için döndüğü köyünde mantar üreticisi oldu - Son Dakika
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Aksaray annesi için döndüğü köyünde mantar üreticisi oldu

7 saat önce

Annesi için döndüğü köyünde mantar üreticisi olduAKSARAY'da bir markette kasiyer olarak çalışan bekar Yeşim Kavak (26), felç olan annesi Hayriye Kavak'a bakmak için Gülağaç ilçesi Bekarlar köyündeki evine döndü.

Annesi için döndüğü köyünde mantar üreticisi oldu

AKSARAY'da bir markette kasiyer olarak çalışan bekar Yeşim Kavak (26), felç olan annesi Hayriye Kavak'a bakmak için Gülağaç ilçesi Bekarlar köyündeki evine döndü. Devletten 30 bin lira hibe desteği alan Kavak, kendisi de 15 bin lira kredi çekip istiridye mantarı üretmeye başladı. Ayda 1 ton mantar ürettiğini belirten Kavak, "Tüm ailemin geçimini şimdi mantar üreterek sağlıyoruz. Bölgede sadece biz mantar üretiyoruz. Burada asgari ücretin üstünde para kazanmaya başladım. Sürekli sürümü olan bir ürün. Ürettiğimiz ürünü, otellere, pazarcıları ve köylülere satıyoruz" dedi.

Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi bölünden mezun olan Yeşim Kavak, Aksaray kent merkezinde bir markette çalıştığı sırada annesi Hayriye Kavak, geçirdiği rahatsızlık sonucu felç oldu. Kavak da annesini yalnız bırakmamak için 2 yıl önce köyüne geri dönme kararı aldı. Bekarlar köyüne geri dönüp ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Kavak, ailesinin geçimini sağalmak için iş kurmak istedi.

'GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ'NDEN YARARLANDI

Bunun için araştırma yapan Kavak, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında üreticilere hibe desteğinin olduğunu öğrendi. Yaptığı girişimler sonucu 30 bin lira proje kapsamında hibe desteği alan Kavak, 15 bin lirada kredi çekip 1 yıl önce istiridye mantarı üretme tesisi kurdu.

AYDA 1 TON MANTAR ÜRETİYOR

Ayda 1 ton mantar ürettiğini ve kilosunu 15 liraya kadar sattığını belirten Yeşim Kavak, şunları söyledi:

"1 yılda 3 kez ekim yaptık. İki ekimin kompostosunu hazır alarak üretim yaptık. En son bu kompostoları kendimiz yaptık. Tüm ailemin geçimini şimdi mantar üreterek sağlıyoruz. Bölgede sadece biz mantar üretiyoruz. Burada asgari ücretin üstünde para kazanmaya başladım. Sürekli sürümü olan bir ürün. Ürettiğimiz ürünü, otellere, pazarcıları ve köylülere satıyoruz."

Mantar üretiminin özveri isteyen bir iş olduğunu belirten Kavak, "Mantar işi biraz nazlı bir iş ve özen göstermeniz gerekiyor. Günlük 1 saatimi buraya ayırıyorum. Buranın temizliği kontrolü ve sıcaklığını havalandırması kontrol ediyorum. En son hasat zamanı toplaması biraz zahmetli oluyor. Başka bir zahmeti olmayan bir iş. 100 metre kare alında aylık ortalama 1 ton mantar üretiyorum. Diğer zamanlarımda da ev işleriyle, anneme bakıyorum.ö dedi.

Tüm kadınlara da tavsiyelerde bulunan Kavak, "Başta maddi anlamda biraz para harcamak gerekiyor; ama daha sonra işin devamı geliyor ve aile ekonomisine maddi anlamda ciddi gelir getiriyor. Ben Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden çok ciddi destek aldım." diye konuştu.

Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav da, 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında çiftçiliğe destek sağladıklarını belirterek, "Amacımız çiftçilerimizi doğdukları yerde doyurmak. Bununla alakalı da genç üreticilerimizi destekliyoruz. Proje çıkan üreticilerimizi her türlü teknik desteği verip, üretimlerine katkı sunuyoruz. Çiftçimiz kendi geçim kaynağını buradan sağlıyor." dedi.

Aksaray annesi için döndüğü köyünde mantar üreticisi oldu

Bekarlar, Aksaray, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:05 Kaynak: DHA
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