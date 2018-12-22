Aksaray Apartmanda Elektrik Trafosu Patladı, Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı
4 saat önce
Apartmanda elektrik trafosu patladı, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldıAKSARAY'da 6 katlı apartmanın elektrik trafosunda patlamanın ardından binayı dumanlar sardı.
Apartmanda elektrik trafosu patladı, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
AKSARAY'da 6 katlı apartmanın elektrik trafosunda patlamanın ardından binayı dumanlar sardı. 6'ıncı katta mahsur kalan ve dumandan etkilenen 3 kişi, itfaiye merdiveniyle kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Büyük Bölcek
Mahallesi 2443 Sokakta bulunan 6 katlı Serttaşlar Apartmanı'nda meydana geldi. Binanın bodrum katındaki elektrik trafosu belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın ardından en üst kata kadar çıkan elektrik kabloları ve diğer katlardaki trafolar yandı. Binayı da dumanlar kapladı. Durumu fark eden bina sakinleri itfaiyeye haber verdi. Yanan trafolar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumanlar nedeniyle 6'ncı katta mahsur kalan 3 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilendikleri içinde ambulansla Aksaray
Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:33 Kaynak: DHA
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