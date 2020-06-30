AKSARAY Asker uğurlamasında sosyal mesafe unutuldu - Son Dakika

AKSARAY Asker uğurlamasında sosyal mesafe unutuldu

Asker uğurlamasında sosyal mesafe unutulduAKSARAY'da şehirlerarası otobüs terminalindeki asker uğurlama sırasında oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralı unutuldu.

Asker uğurlamasında sosyal mesafe unutuldu

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AKSARAY'da şehirlerarası otobüs terminalindeki asker uğurlama sırasında oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralı unutuldu.

Vatani görevini yapmak için askeri birliklerine gitmek üzere memleketlerinden ayrılan gençler, aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Uğurlama nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu. Birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Polis ekipleri ise asker adaylarına ve yakınlarına, maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıp kalabalığı dağıttı. Ancak peron önlerinde oluşan küçük kalabalıklarda da yine sosyal mesafe kuralı unutuldu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 21:36 Kaynak: DHA

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