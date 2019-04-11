Son Dakika Haberleri: Aksaray Ayağına Dolanan İp Nedeniyle Ağaçta Mahsur Kalan Güvercin Kurtarıldı

Aksaray Ayağına Dolanan İp Nedeniyle Ağaçta Mahsur Kalan Güvercin Kurtarıldı

1 saat önce

Ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta mahsur kalan güvercin kurtarıldıAksaray'da ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta mahsur kalan güvercin, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kurtarılıp, doğaya salındı.

Ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta mahsur kalan güvercin kurtarıldı

Aksaray'da ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta mahsur kalan güvercin, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kurtarılıp, doğaya salındı.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredekiler, bir güvercinin ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta mahsur kaldığını, çırpınıp uçamadığını fark etti. Ardından itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveni sayesinde ağaçtaki kuşu kurtarıp, doğaya saldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:55 Kaynak: DHA
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