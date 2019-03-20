Aksaray Bakan Kurum Denizli'deki Depremde Can Kaybı Yok
3 saat önce
Bakan Kurum Denizli'deki depremde can kaybı yokÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum Denizli
'deki depremde can kaybı yok
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Denizli'nin Acıpayam
ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Hamdolsun hiçbir can kaybımız yok. 3 yaralımız var. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabi bu depremler, kentsel dönüşümün ülkemiz için en önemli gerçeğin olduğunu gösteriyor. Bu depremlerden bu güne kadar 82 bin canımızı kaybettik. Topraklarımızın yüzde 66'sı maalesef deprem bölgelerinde yaşıyor.dedi.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Aksaray
'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, can kaybının olmadığını ve 3 kişinin yaralandığını belirtti. Kentsel dönüşümede dikket çeken Bakan Kurum, şunları söyledi Biliyorsunuz ülkemizde bir deprem yaşandı. Denizli ilimizde, Acıpayam ilçemizde olan depremin büyüklüğü 5.5 şiddetinde. Ekiplerimiz oraya gittiler. Hem AFAD
ekiplerimiz hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz şu an olay yerinde tespitlerini yapıyorlar. Hamdolsun hiçbir can kaybımız yok. 3 yaralımız var. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabi bu depremler, kentsel dönüşümün ülkemiz için en önemli gerçeğin olduğunu gösteriyor. Bu depremlerden bu güne kadar 82 bin canımızı kaybettik.
Ülke topraklarının yüzde 66'sının deprem bölgesi olduğunu belirten Bakan Kurum, Topraklarımızın yüzde 66'sı maalesef deprem bölgelerinde yaşıyor. O yüzden bizim yerel yönetimlerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak önceliğimiz bundan sonra ki süreçte 81 ilde bütün riskli alanlarda bu kentsel dönüşüm sürecini hızlı kararlı bir şekilde işletmek. Yılda 300 bin konut yapmak suretiyle önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutu yaparak, deprem riski altındaki bu vatandaşlarımızı bir an önce bu durumdan kurtarmak istiyoruz. Denizli Acıpayam'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Bu depremlerden ders almak suretiyle de kentsel dönüşümü hızlı kararlı bir şekilde yürüteceğimizi belirtmek isterim.ödiye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:24 Kaynak: DHA
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