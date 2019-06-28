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AKSARAY BAKAN SELÇUK, AKSARAY'DA ÖĞRETMENLERLE BULUŞTU

1 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da öğretmenlerle biraya geldi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da öğretmenlerle biraya geldi. Selçuk, Her ile gittiğimiz de o ilin meselelerini, o ilin problemlerini yüz yüze yerinde görme fırsatı doğuyor. Böylelikle daha hızlı yerinde çözme imkanımız oluyor. dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün Aksaray'a geldi. İlk olarak geçen çarşamba günü Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki Kimar bölgesinde keşif faaliyetleri sırasında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın ailesini ziyaret edip, taziyede bulundu. Ardından bir tesiste Vali Ali Mantı, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamlarıyla kahvatlı da bir araya geldi. Kahvaltıdan sonra Vali Mantı'yı makamında ziyaret eden Bakan Selçuk, il ziyaretleri sayesinde öğretmenlerle yüz yüze görüşme fırsatı bulduğunu söyledi. Bakan Selçuk, Her ile gittiğimiz de o ilin meselelerini, o ilin problemlerini yüz yüze yerinde görme fırsatı doğuyor. Böylelikle daha hızlı yerinde çözme imkanımız oluyorö dedi.
Bakan Selçuk, daha sonra Aksaray Üniversitesi'nde kentte görev yapan öğretmenlerle bir araya gelip, sorunları dinledi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
AKSARAY BAKAN SELÇUK, AKSARAY'DA ÖĞRETMENLERLE BULUŞTU
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:47 Kaynak: DHA
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