Son Dakika Haberleri: Aksaray Bakan Varank: İslamofobiyi Teşvik Eden Anlayış, Bu Saldırının Azmettiricidir

Aksaray Bakan Varank: İslamofobiyi Teşvik Eden Anlayış, Bu Saldırının Azmettiricidir

1 saat önce

Bakan Varank: İslamofobiyi teşvik eden anlayış, bu saldırının azmettiricidirSANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili, "Maalesef yıllardır Müslüman karşıtlığını...

Bakan Varank: İslamofobiyi teşvik eden anlayış, bu saldırının azmettiricidir

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili, "Maalesef yıllardır Müslüman karşıtlığını yürüten, İslamofobiyi teşvik eden anlayış, bu saldırının azmettiricisidir. Bugün yaşadığımız menfur saldırı, dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanların nasıl bir tehdit içerisinde olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray'da belediye tarafından tadilatı yapılan tiyatro salonunun açılış törenine katıldı. Törende Yeni Zelanda'da 49 kişinin öldüğü 2 camiye yapılan silahlı saldırıya değinen Bakan Varank, saldırıyı kınadığını belirtti. Varank, şunları söyledi:

"Sevgili kardeşlerimize rabbimden rahmet diliyorum. Bu elim hadise, bizleri büyük bir hüzne boğmuştur. Biz bu saldırıları bir tesadüf olarak, bireysel bir eylem olarak görmüyoruz. Maalesef yıllardır Müslüman karşıtlığını yürüten, İslamofobiyi teşvik eden anlayış, bu saldırının azmettiricisidir. Bugün yaşadığımız menfur saldırı, dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanların nasıl bir tehdit içerisinde olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir."

'TÜRKİYE BUNLARIN GÖZÜNDE SON KALE '

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin Türkiye'ye yönelik kullandığı ifadelere de tepki gösteren Varank, "Bu saldırıyı gerçekleştiren teröristin, ülkemiz ve Cumhurbaşkanımızın için kullandığı ifadelerde oldukça manidardır. Dünyanın diğer ucundaki bir terörist, İstanbul'daki minareleri yıkmaktan, Cumhurbaşkanımızı öldürmekten, Ayasofya'yı geri almaktan bahsediyor. Kullandığı silahların üstüne yazdığı yazılarda bile bize, tarihimize yönelik nefret açıkça ilan ediliyor. Bizim bu durum karşısında ibret almamız gerekiyor. Bin yıldır İslam yurdu olan bu topraklarda bizi yaşatmamak için niyet eden bu anlayışla yıllardır karşı karşıyayız. Türkiye bunların gözünde son kaledir. Cumhurbaşkanımız bunların gözünde kilit taşıdır. Biz Türkiye'yi savunacağız. Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız. Bu küfrün karşısında Müslüman yürekler olarak bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:12 Kaynak: DHA

Aksaray, Yeni Zelanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'daki Katliamın Ardından Gözlerin Çevrildiği Sırbistan'dan İlk Açıklama Meclis'te Bulunan 5 Parti, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısıyla İlgili Ortak Bildiri Yayımladı Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Hakkında İnceleme Başlatıldı Yeni Zelanda'daki Saldırı Sonrası İBB'den Konser Açıklaması!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 04:31:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray Bakan Varank: İslamofobiyi Teşvik Eden Anlayış, Bu Saldırının Azmettiricidir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]