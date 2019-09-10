Aksaray baş ağrısı şikayetiyle geldiği semt polikliniğinde, kardeşiyle birlikte erkek hemşireye...

Baş ağrısı şikayetiyle geldiği semt polikliniğinde, kardeşiyle birlikte erkek hemşireye saldırdılar

AKSARAY'da baş ağrısı şikayetiyle semt polikliniğine gelen Erkan K. (34), kardeşi Aykut K. (24) ile birlikte kendisine serum takan hemşire Mehmet Sırmalı'ya (26) saldırıp dövdü. İki kardeş polis tarafından gözaltına alındı. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sırmalı da hastanede tedavi altına alındı.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki Muzaffer Çakır Semt Polikliniğinde meydana geldi. Erkan K., kardeşi Aykut K. ile birlikte baş ağrısı şikayeti nedeniyle semt polikliniğine geldi. Muayene eden doktor serum yapılmasına karar verdi. Hemşire Mehmet Sırmalı da Erkan K.'ye serum taktı. Bu sırada Erkan K., iddiaya göre hemşire Sırmalı'ya 'Benden uzaklaşır mısın?' dedi. Sırmalı'nın da "Tedavinizi ben yapıyorum" diye cevap vermesi üzerine Erkan K., yumrukla Sırmalı'ya saldırmaya başladı. Yanındaki kardeşi Aykut K. de Sırmalı'ya saldırdı. Sırmalı, iki kardeşin elinden mesai arkadaşlarının müdahalesiyle kurtuldu. Arbede sırada ise odadaki eşyaların bir kısmı zarar gördü. Olay yerine polis ekibi çağrıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

İlk müdahalesi mesai arkadaşları tarafından yapılan Sırmalı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan saldırıyı anlatan Sırmalı, "Hasta, 'Benden uzaklaşır mısın?' dedi. Bende tedavinizi ben yapıyorum, dedim. Ardından bana saldırdılar. Saldırganlar üç kişiydi ve beni dövdüler. Saldırganlardan şikayetçiyim." diye konuştu.

'ÖLMEK İSTEMİYORUZ'

Saldırının şokunu uzun süre üzerinden atamayan polikliniğin birim sorumlusu hemşire Dilek Ceylan, sağlık görevlisi olarak sürekli saldırıya uğradıklarını ve ölmek istemediklerini söyledi. Ceylan, "Her gün aynı şeyleri yaşamaktan biz çok sıkıldık. Adam diyor ki hemşireye, 'Çabuk çekil başımızdan, bizim sorunlarımız var'. Arkadaşımız orada tedavi yapacak, nereye gitsin? Damar yolu açtığını söylemiş. Sonra arkadaşımıza saldırmışlar. Böyle bir saçmalık olamaz, artık yeter. Gerçekten yeter biz ölmek istemiyoruz. Biz yaralanmak istemiyoruz. Gördüğünüz gibi her yer kan. Biz de insanız ya melek değiliz insanız." dedi.

Polis iki kardeşi gözaltına alırken, saldırıyı gerçekleştirenler arasında bulunduğu öne sürülen üçüncü kişinin kimliğini belirlemek içinde çalışma başlattı.