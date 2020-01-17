Aksaray başkan dinçer, otizmli çoçuklarla film izledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray başkan dinçer, otizmli çoçuklarla film izledi - Son Dakika

Aksaray başkan dinçer, otizmli çoçuklarla film izledi

6 saat önce

Başkan Dinçer, otizmli çoçuklarla film izledi Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, otizimli 30 öğrenci ile birlikte film izledi.

Başkan Dinçer, otizmli çoçuklarla film izledi Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, otizimli 30 öğrenci ile birlikte film izledi.

Mehmetçik İlkokulunda okuyan ve daha önce sinemaya gitmemiş olan otizmli 30 öğrenci ve aileleri, Başkan Evren Dinçer ile birlikte "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filmini izledi. Belediye olarak öğrencileri bu gibi sosyal aktivitelere yönlendirdiklerini ifade eden Başkan Dinçer, "Bu yavrularımız daha önce hiç sinemaya gitmemiş. Bu nedenle böyle güzel bir sosyal etkinlik düzenledik. Yavrularımızı aileleriyle birlikte misafir ettik. Otizmli çocuklarımızın farkındalığını tekraren anlatmak ve anımsatmak adına böyle bir faaliyeti gerçekleştirdik. Bu organizasyonları gerçekleştiren ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Yavrularımız hem sinema filmi izledi hem de tarihimizde önemli yeri olan tarihi miraslarımızdan Göbeklitepe hakkında bilgi edinmiş oldu." dedi.

Başkan Dinçer, filmin sonunda tüm öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtırken, otizmli çocukların velileri ise kendilerine böylesine bir imkanı sağladığı için Başkan Dinçer'e teşekkür etti.

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Aksaray başkan dinçer, otizmli çoçuklarla film izledi

Evren Dinçer, Göbeklitepe, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:13 Kaynak: DHA
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