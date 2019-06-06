AKSARAY BAYRAM DÖNÜŞÜ KAZA 4 YARALI

AKSARAY'da otomobilin, traktörle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Mehmet Öntaş ve yanındaki 2 kişinin Nevşehir
'deki yakınlarına bayram ziyaretine gittikleri ve Ankara
'ya dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Mehmet Öntaş (27) idaresindeki 06 KB 42 88 plakalı otomobil, kavşakta Alaybey
Atak (63) yönetimindeki 68 HA 557 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada Alabey Atak, Mehmet Öntaş ile aynı otomobilde bulunan yakınları Gamze Küçük (26) ve Tuğçe Aslan
(27) yaralandı. Araç
içinde sıkışan Gamze Küçük, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Küçük ve Aslan'ın Mehmet Öntaş ve yanındaki iki kadının Nevşehir'deki yakınlarına bayram ziyaretine gittikleri ve Ankara'ya dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.