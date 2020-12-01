Aksaray Belediye Başkanı Dinçer, altyapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, kentte yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.

Hacılar Harmanı Mahallesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Dinçer, yetkililerden bilgi aldı.

Dinçer, gazetecilere, yapılan yolun 20 metre genişliğinde olacağını alt yapı çalışmalarının tamamladığını söyledi.

Galerici esnafının kendilerinden talep etmesi üzerine yol yapım çalışmalarına başladıklarını anlatan Dinçer, şunları kaydetti:

"Şu an yol güzergahımızda bulunan enerji nakil hatlarını yerlerini değiştirdik. Yarın itibariyle sıcak asfalt serimine başlayarak yolumuzu tamamlayacağız ve tekrar trafiğe açacağız. Aksaray genelinde belediyemizin altyapı, asfalt, yeni yol açma ve park çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Amacımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaktır."