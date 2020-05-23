Aksaray Belediye Başkanı Dinçer'den Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Dinçer, mesajında, İslam dininde önemli bir yere sahip olan bayramların, birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştiren, inancı, ibadeti, tarihi ve kültürü bir arada tutan özel günler olduğunu belirtti.

Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini dileyen Dinçer, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması gerekiyor. Vatandaşlarımızın bayram ziyaretlerini telefonla yapması gerekiyor. Milletçe aldığımız tedbirlerin virüsten daha güçlü olduğuna hepimiz şahit olduk. Virüsün yayılım hızı giderek düşmeye başladı. İnşallah en kısa sürede de bu salgından kurtuluruz. Tüm hemşehrilerimizi bu bayramda daha duyarlı davranmaya davet ediyorum. İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlamaların olmadığı tabloyla karşılaşacağımızı ümit ediyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin ve İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, sıhhat ve huzur getirmesini diliyorum."