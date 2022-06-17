Dinçer, ziyaret sonrası gazetecilere, TOKİ tarafından yapılan sanayi sitesine taşınma sürecinin tamamlandığını, gelen talepler doğrultusunda sanayi sitesinin genişletilmesi için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA

Evren Dinçer, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aksaray Belediye Başkanı Dinçer, sanayi esnafını ziyaret etti - Son Dakika

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