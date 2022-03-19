Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'den yeni sanayi sitesine ziyaret - Son Dakika
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Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'den yeni sanayi sitesine ziyaret

19.03.2022 12:12
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'den yeni sanayi sitesine ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) inşa edilen ve anahtarları teslim edilen yeni sanayi sitesine esnaflar taşınmaya başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) inşa edilen ve anahtarları teslim edilen yeni sanayi sitesine esnaflar taşınmaya başladı.

TOKİ'nin yaptığı en büyük sanayi siteleri arasında yer alan 3 milyon metrekarelik inşaat sahasına sahip sanayi sitesinde 1620 iş yeri bulunuyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, esnafları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Dinçer, gazetecilere, işyerlerinin tüm çalışmalarını tamamladıklarını ve taşınma için uygun koşulların sağlandığını söyledi.

Anahtar teslim sürecinin tamamlandığını belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Esnaflarımız artık yeni işyerlerine taşınmaya başladı. Yeni sanayi sitemiz bölgesel gelişmenin yanında istihdama ve ekonomiye de katkı sunacak. TOKİ işbirliğiyle günümüz şartlarına uygun olarak inşa edilen sanayi sitemiz modern yüzüyle uzun yıllar şehrimize hizmet edecek. Esnaflarımıza daha uygun koşullarda çalışma imkanı sunuyor. Esnaflarımızın yeni işyerlerinde hizmet kalitesi iyileşecek, üretimde verimlilik artmış olacak. Aksaray'ımıza kazandırdığımız sanayi sitemiz şehrimizin prestijine katkı sağlayacak."

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İklim Değişikliği, Evren Dinçer, Aksaray, Toki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'den yeni sanayi sitesine ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'den yeni sanayi sitesine ziyaret - Son Dakika
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