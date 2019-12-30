Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'den yeni yıl mesajı - Son Dakika

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'den yeni yıl mesajı

6 saat önce

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'den yeni yıl mesajı, System.String[]

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Dinçer, mesajında, yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde 2020 yılına girdiklerini vurguladı.

Yeni yılın Aksaray başta olmak üzere vatana ve millete hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Dinçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2020 yılında Aksaray'ımız için gecemizi gündüzümüze katıp çalışmaya devam edeceğiz. Aksaray'ımızı daha iyi bir noktaya taşımak için yerel idareciler olarak üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri ve projelerimizi yerine getirmek için plan ve programımızı yaptık. Atılacak her adım ve sunulacak her hizmet halkımızın ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda olmuştur. Millet olarak birlik ve beraberlik içeresinde yeni yılda da, aynı heyecan ve inançla çalışmaya devam edeceğiz. 2020 yılında da her geçen gün büyüyen ve gelişen Aksaray'ımız da yeni hedefler, yeni projeler ve yatırımlarla kentimize en iyi şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Yeni yılın başta şehrimize, ülkemize ve tüm dünyaya barış, hoşgörü, huzur ve refah getirmesini diler, hemşehrilerimin yeni yılını en samimi duygularımla kutlarım."

Evren Dinçer, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:38 Kaynak: AA
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