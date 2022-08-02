Aksaray Belediyesi altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor - Son Dakika
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Aksaray Belediyesi altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor

02.08.2022 16:07
Aksaray Belediyesi altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, göreve geldiklerinden buyana 180 kilometre içme suyu, 39 kilometre kanalizasyon ve 20 kilometre yağmur suyu hattı yaptıklarını söyledi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, göreve geldiklerinden buyana 180 kilometre içme suyu, 39 kilometre kanalizasyon ve 20 kilometre yağmur suyu hattı yaptıklarını söyledi.

Dinçer, gazetecilere, kentin hızla büyüdüğünü, ihtiyaçların da buna göre değişkenlik gösterdiğini belirtti.

Başlanan altyapı seferberliği ile şehrin altyapısını ilmek ilmek ördüklerini vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

"Altyapı çalışmaları yaptığımız bölgelerde en az 50 yıl altyapı sorunu olmayacak. Kent merkezindeki sağlıksız asbest boruları yenilemek için başlatılan çalışmalar devam ederken yağmur suyu, kanalizasyon ve yeni içme suyu hatları ile şehrin 30 yıllık altyapı sorununu çözüme kavuşturacağız. Belediye olarak son 3,5 yılda altyapıda önemli mesafe kat ettik. Bu süre zarfında 180 kilometre içme suyu, 39 kilometre kanalizasyon ve 20 kilometre yağmur suyu hattı yaptık. 5 yıllık plan dahilinde şehrimizin şebeke sistemindeki 108 kilometrelik asbestli boru hattının yüzde 85'nin değişimini yıl sonunda tamamlamayı hedefliyoruz."

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Kaynak: AA

Evren Dinçer, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray Belediyesi altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor - Son Dakika

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