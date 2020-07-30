Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dinçer, mesajında, bayram günlerinin, Türk Milletinin bir arada yaşama ve aydınlık bir geleceği bir arada kucaklama arzusunun tazelendiği günler olduğunu vurguladı.

Bu günleri fırsat bilerek küslerin barışması, insanlar kucaklaşması gerektiğini belirten Dinçer, "Kurban, bir teslimiyetin simgesi olup, inancımız gereği kesilen kurbanlarla yaradanımıza bağlılık ve teslimiyetimizi göstereceğiz. Pandemi dolayısıyla tedbiri elden bırakmadan bir bayram dönemi geçirmek zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarından ödün vermeden bayramı, bayram tadında yaşayacağız. Kurban Bayramı'nın, insanlığa başta sağlık olmak üzere, barış, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Tüm İslam aleminin, mübarek Kurban Bayramı'nı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.