Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, sahurda öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, sahurda Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

Dinçer, ASÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği öğrencisi Kerem Rafet Erenoğlu ve ev arkadaşlarıyla sahur yaptı.

Dinçer, gazetecilere, öğrencilerle sık sık bir araya gelmek için çeşitli programlar düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin davetini kırmadığını, ramazan ayının faziletini birlikte yaşadıklarını aktaran Dinçer, "Ramazan pidesi ve tahinli pidemizi alarak öğrencilerimiz sahur sofrasına konuk olduk. Allah ülkemizin birlik ve beraberliğini artırsın. Bizleri sağlıklı ve sıhhatlice Ramazan Bayramına ulaştırsın." diye konuştu.

Öğrenci Erenoğlu ise Dinçer'e, sahurda Karadeniz yöresine özgün yemeklerden mıhlama yaptıklarını belirtti.