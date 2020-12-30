Aksaray Belediyesi 2020'de 95 bin ton asfalt serdi - Son Dakika

Aksaray Belediyesi 2020 yılında vatandaşlara ve sürücülere rahat ve güvenli bir ulaşım imkanı sunmak için 95 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere, Belediye ekiplerinin yıl boyunca kent merkezinde sıcak asfalt serimi, stabilize yol çalışması, asfalt öncesi çalışmalar, parke taş döşeme, bordür yapımı ve yeni yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Sezonu yoğun bir çalışma ile geçirdiklerini, vatandaşlara ve sürücülere rahat ve güvenli bir ulaşım imkanı sunmak için 95 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdiklerini anlatan Dinçer, şunları kaydetti:

"Mahallelerimizden çok yoğun bir şekilde yol talebi geldi. Bizlerde vatandaşlarımızın bu taleplerini karşılamak amacı ile yoğun bir çalışma süreci içerisine girdik. Ekiplerimiz yapımına başladığı yolun en hızlı şekilde hizmete açmak için zaman meftunu olmaksızın çalıştılar. Yoğun bir tempo ile başladığımız çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız şehrimizde vatandaşlarımıza ve sürücülerimize güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmaktır."