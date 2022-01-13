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Aksaray Belediyesi 2021 yılında 237 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi - Son Dakika

Aksaray Belediyesi 2021 yılında 237 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi

13.01.2022 14:17
Aksaray Belediyesi 2021 yılında 237 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi

Aksaray Belediyesi, 2021 yılı içerisinde kent genelinde tehlike arz eden ve görüntü kirliliğine neden olan 237 metruk yapının yıkımını yaptı.

Aksaray Belediyesi, 2021 yılı içerisinde kent genelinde tehlike arz eden ve görüntü kirliliğine neden olan 237 metruk yapının yıkımını yaptı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm planı çerçevesinde şehir genelinde insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden ve aynı zamanda çevre kirliliğine yol açan yapıların yıkıldığını söyledi.

Mahalle sınırları içerisinde yapı bütünlüğünü yitirmiş çökme riski taşıyan binaların tespitinin yapıldığını anlatan Dinçer, şöyle konuştu:

"Bu yapılar madde bağımlısı kişiler tarafından kullanılmasına olanak sağlıyor. Binaları kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirmeye alıyoruz. Başvuru, talep ve mal sahiplerinin dilekçeleri doğrultusunda yıkımları gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde 237 metruk binanın yıkımı yapıldı. Yıkımı yapılan noktalarda kent kimliğine uygun yeni modern yapılar yapılacak."

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Evren Dinçer, geri dönüşüm, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray Belediyesi 2021 yılında 237 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray Belediyesi 2021 yılında 237 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi - Son Dakika
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