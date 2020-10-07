Aksaray Belediyesi 3 ürünün coğrafi işaret tescili için başvuruda bulundu - Son Dakika

Aksaray Belediyesi 3 gıda ürününün coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatta bulundu.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere, hassasiyetle üzerinde durdukları markalaşan ve tescilli ürünlerinin belirlenmesi çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Aksaray Tahinlisi, Köpük Helva ve Şerbetli Pidenin coğrafi işaretle tescil edilmesiyle yöresel niteliğe sahip ürünlerin kültürel ve ekonomik açıdan korunmasını amaçladıklarını belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Aksaray'da markalaşması gereken birçok ürün var. Hayvansal ve tarımsal ürünlerle, el sanatları ve gıda ürünlerinde sayısız zenginliğe sahibiz. Belediyemiz yöresel nitelikli ürünlere sahip çıkacaktır. Çünkü tescilli coğrafi işaretler hem şehirlerimizin hem de ülkemizin markalaşmasına destek olacaktır. Aksaray'ın tescillenen ürünleri arasında İnceelek Tatlısı, Tulum Kebabı ve Taşpınar Halısı bulunuyor."