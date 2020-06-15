Aksaray Belediyesi, 5 megavatlık güneş enerji santrali kuruyor - Son Dakika

Aksaray Belediyesi, 5 megavatlık güneş enerji santrali kurmak için çalışmalara başladı.

Bağlı Köy Arıtma Tesisleri bölgesine 100 bin metre karelik alana kurulacak tesis de 18 bin 400 güneş enerji paneliyle 77 invantör yer alacak.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin tamamlanması ile yaklaşık 3 bin 500 konuta yetecek enerji elde edileceğini söyledi.

Bu enerjinin bir kısmının artıma tesisinde kullanılacağını da belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Santrallerin devreye geçmesi ile birlikte elektrik üretimi başlayacak. Tesis kısa zaman içinde kendini amorti edecek. Tüm dünya artık yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldi. Bu kaynaklardan birisi de güneş enerjisi. Güneş enerjisinden elektrik elde etme ve yenilenebilir bir enerji kaynağı oluşturma noktasında Aksaray'ın önemli bir potansiyeli var. Doğal enerji kaynakları arasında yer alan güneş enerjisinden, çevreye hiçbir zararı olmadan elektrik enerjisi elde edilebiliyor. Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyordu. Projemizin hayata geçmesi ile birlikte elde edeceğimiz enerjiyi arıtma tesisimizde kullanacağız kalan enerjiyi ekonomiye kazandıracağız. Şehrimize bir gelir kaynağını daha kazandırmış olacağız."