Son Dakika › Güncel › Aksaray Belediyesi, 65 yaş üstü kişilere drone ile maske dağıttı - Son Dakika
Aksaray Belediyesi, 65 yaş üstü kişilere drone ile maske dağıttı
6 saat önce
AKSARAY Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü kişilere drone ile maske ve eldiven dağıttı.
AKSARAY Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü kişilere drone ile maske ve eldiven dağıttı.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgeyle 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkması yasak. Bunun üzerine Aksaray Belediyesi de 65 yaş üstü kişilere drone ile eldiven ve maske dağıttı. Drone kullanan Belediye Başkanı Evren Dinçer, "65 yaş üzerindeki evden çıkamayan vatandaşlarımıza teknolojiyi de kullanarak hijyen bir şekilde eldiven ve maske dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Evde kal Aksaray." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 07:28 Kaynak: DHA
Son Dakika İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi